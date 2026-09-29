Trigoria torna a popolarsi. Terminati i giorni di stop concessi da Gasperini oggi è in programma la ripresa degli allenamenti. Nessun ritorno dei giocatori impegnati con le nazionali, ma il tecnico inizierà a pensare al Como con calciatori a disposizione. Il primo a tornare sarà Ndicka che domenica sarà già a Roma, pian piano si inizieranno ad aggregare tutti gli altri. Migliorano le condizioni di Wesley, Cristante e Malen che nei prossimi giorni torneranno ad allenarsi in gruppo e ci saranno per la trasferta dell'11 ottobre. Oggi, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, ci sarà la decisione finale sulla presenza di Dybala e Molina per l'ultima di Messi in Argentina.