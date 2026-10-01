L'infortunio nel derby e un Mondiale passato tutto in panchina. Poi il buon inizio di stagione con la Roma che non è bastato a far passare inosservata la crescita di Balerdi, promosso titolare da Gasperini contro l'Inter. Ora però Ndicka è tornato a ruggire per mettere in difficoltà il tecnico e ribadire il suo ruolo centrale nella difesa che lo scorso anno fu la seconda meno battuta d'Italia. Evan, intanto, è tornato al centro di quello ivoriana. E i dati - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport - confermano prestazioni top nelle due gare di qualificazione alla Coppa d'Africa vinte (entrambe per 2-0) con Ghana e Somalia. Basterà per contro sorpassare Balerdi, che tornerà dall'Argentina a sole 48 ore dalla sfida col Como?