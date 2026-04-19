La Roma non sfonda. Champions, è dura

Segna Krstovic, risponde Hermoso. Servivano i tre punti, ne arriva solo uno. Un bel problema per la Roma che oggi potrebbe trovarsi, dopo Juve-Bologna, a -5 dal quarto posto e quindi con l'ultimo obiettivo sempre più lontano. Il pari non serve di sicuro all'Atalanta. Poteva andare peggio visto il peso e la lunghezza degli organici a disposizione di Gasperini e Palladino, ma la Roma ci ha abituato spesso a prestazioni oltre i propri limiti e anche stavolta forse meritava di più, specie per quanto visto nel primo tempo. Ma alla fine il pubblico ha fischiato. Lo scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Il problema di questa squadra è che non è mai riuscita a imporsi contro le formazioni più forti e nemmeno di quelle di pari livello. Ambire al quarto posto, in queste condizioni, non era facile: la Roma ha dei limiti strutturali che Gasp aveva indicato e denunciato, scatenando polemiche interne deflagrate negli ultimi sette giorni. La Roma ha bisogno di ripensarsi, nelle varie componenti: l'organico va rinforzato ed è vero, ma pure il tecnico dovrà fare la differenza come accaduto in passato.