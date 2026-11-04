È la solita Roma, che danza soave per un tempo, incanta per forza fisica, energia e giocate di altissimo livello. Pratica un calcio europeo e si permette pure di ammutolire l'Old Trafford. Sembrava di vedere la sfida con il Real Madrid che subiva una lezione di calcio all'Olimpico e poi, con niente, ribaltava storia e risultato, lasciando - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - le ferite sui coraggiosi giallorossi, ma forse ancora un po' bambini per questo tipo di serate. Quello era il grande Real di Mbappé e dell'amico Mourinho, questo era solo uno United in crisi nera e la Roma ha avuto in mano l'occasione per affondarlo definitivamente, per fare un salto avanti in classifica Champions e sperare addirittura di entrare tra le prime otto. Squadre che ne sanno più di te, prima di morire riescono a ucciderti. La Roma ci è cascata di nuovo: per i miracoli Gasp non è ancora attrezzato, serve tempo, pazienza e calciatori forti in più.