Adesso è da capire soprattutto perché succede. Cosa c'è che cambia dal primo al secondo tempo? Perché la Roma a volte si trova ad avere due facce diverse? Anche perché ormai sono tante le partite in cui si vedono due volti differenti della Roma: bellissima nel primo tempo, in affanno totale nella ripresa. Era già successo con il Real Madrid, ad esempio, dove in realtà la Roma ha dominato per 70 minuti, subendo però otto palle gol negli ultimi 25 (recupero completo). Stavolta il blackout - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - è arrivato anche prima, con la Roma che ieri nella ripresa non ha costruito praticamente nulla, lasciando il pallino del gioco sempre al Manchester United. Che, però, non è certo il Real Madrid... Che poi l'altro grande problema sono i ritorni in campo della Roma dopo l'intervallo. Perché quello che è successo a Old Trafford da inizio stagione era già avvenuto anche contro Inter, Atalanta, Fenerbahce e Udinese, con i giallorossi che prendono puntualmente gol nei primi 5-10 minuti del secondo tempo. Evidentemente la gestione dell'intervallo nasconde delle insidie nello spogliatoio giallorosso, con la Roma che rientra in campo sempre o con supponenza o con un pizzico di paura di troppo.