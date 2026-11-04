Tensioni al triplice fischio finale di Manchester United-Roma. Dopo la fine della partita ci sono stati dei contatti tra la polizia e i tifosi giallorossi. Tre arresti, mentre un altro - durante gli scontri - è stato colpito da un malore. Provvidenziale l'intervento dei medici che hanno evitato il peggio. "Trattati come bestie", denunciano alcuni per i trattamenti ricevuti sia prima che alla fine del match. Per tutti i novanta minuti, invece, i tifosi giallorossi sono stato vittime delle continue provocazioni degli inglesi. Dopo la terza rete del Manchester United dalle tribune sono volate monetine e pezzi di panino. Caos anche nel pre partita. Altri contatti con la polizia nel momento del pre filtraggio e un tifoso della Roma arrestato.