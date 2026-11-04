Una sconfitta che brucia. A Manchester la Roma è stata dominante per 45 minuti, prima di crollare nella ripresa. Il secondo blackout in Champions, dopo quello contro il Real Madrid. Un tracollo difficile da spiegare e sul quale Gasperini dovrà lavorare a lungo. Il migliore in campo è stato Soulé: l'argentino ha disputato un primo tempo perfetto, sbloccando la partita e procurandosi il rigore del 2-0. Poi, però, anche lui si è spento. Come il resto della squadra. Il peggiore è Balerdi: pesa come un macigno l'errore sul gol del 2-2 dello United.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 5,5; Mancini 6 (75' Ghilardi 5,5), Balerdi 4, Hermoso 5,5 (75' Ndicka 6); Rensch 6 (21' Lulli 5), Cristante 6,5, de Roon 5,5, Wesley 6; Soulè 6,5, Mora 6,5 (46' Pisilli 5); Malen 6 (80' Castro 6). Allenatore: Gasperini 5,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 5; Mancini 5,5 (75' Ghilardi 5,5), Balerdi 4, Hermoso 6,5 (75' Ndicka 5,5); Rensch 6 (21' Lulli 5), Cristante 5,5, de Roon 6, Wesley 6,5; Soulè 7,5, Mora 7 (46' Pisilli 4,5); Malen 6,5 (80' Castro sv). Allenatore: Gasperini 5

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 5,5; Mancini 5,5 (75' Ghilardi 5,5), Balerdi 5, Hermoso 6 (75' Ndicka 5,5); Rensch 6 (21' Lulli 5), Cristante 6, de Roon 5,5, Wesley 6; Soulè 7, Mora 6,5 (46' Pisilli 5); Malen 6 (80' Castro 5,5). Allenatore: Gasperini 6

IL TEMPO

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Mancini 6,5 (75' Ghilardi 5,5), Balerdi 4,5, Hermoso 6 (75' Ndicka 5,5); Rensch 6 (21' Lulli 5,5), Cristante 6,5, de Roon 6, Wesley 6,5; Soulè 7, Mora 6,5 (46' Pisilli 5); Malen 6 (80' Castro 6). Allenatore: Gasperini 6

IL CORRIERE DELLA SERA

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 5; Mancini 5 (75' Ghilardi 5,5), Balerdi 4,5, Hermoso 5 (75' Ndicka 6); Rensch 6 (21' Lulli 5), Cristante 6,5, de Roon 5,5, Wesley 6,5; Soulè 7, Mora 6,5 (46' Pisilli 4,5); Malen 6 (80' Castro 6. Allenatore: Gasperini 5

LEGGO

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Mancini 5,5 (75' Ghilardi 5,5), Balerdi 4,5, Hermoso 6 (75' Ndicka 5,5); Rensch 6 (21' Lulli 5), Cristante 6,5, de Roon 5,5, Wesley 6; Soulè 7, Mora 7,5 (46' Pisilli 5); Malen 6,5 (80' Castro 6). Allenatore: Gasperini 6