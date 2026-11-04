La sconfitta di Manchester fa ancora male. Ai tifosi, all'ambiente, a Gasperini e ai giocatori. Un'altra rimonta subita dopo essere stati avanti di due gol. Gasp avrà molto su cui lavorare: dalla gestione mentale delle partite alla condizione fisica della squadra, apparsa in netto calo nella ripresa. Nel primo tempo, invece, la Roma aveva dominato, trovando due reti e mostrando giocate di qualità, con la netta sensazione di essere superiore allo United. Tra i più brillanti c'è stato Rodrigo Mora. Il portoghese ha illuminato la serata con un assist e ha dato un contributo importante alla manovra offensiva, prima di lasciare il campo a inizio ripresa. La sua prestazione, però, resta. Al termine della partita, il giovane giallorosso è stato intervistato da TNT Sports e ha ricevuto una domanda sul compagno Wesley. Ecco le sue parole.

Di nuovo non arriva la vittoria, ma è stata una buona partita da parte della vostra squadra. Volevo chiederti, naturalmente, del nostro brasiliano Wesley. Vorrei sapere se parlate spesso tra di voi, ovviamente anche per via della lingua. È un ragazzo molto giovane, proprio come te. Cosa pensi di lui come giocatore? "Sì, penso che oggi Wesley abbia disputato un'altra grande partita. È un grande giocatore e arriverà ai massimi livelli del calcio. Parliamo soprattutto del Brasile e del calcio brasiliano, che seguiamo entrambi. La lingua, naturalmente, ci aiuta molto. Mi ha dato una grande mano in questa accoglienza alla Roma e gli sono davvero grato per questo."