Altro infortunio muscolare per la Roma, l'ennesimo di questo inizio di stagione. Al 22' del primo tempo, con i giallorossi ancora sulle ali dell'entusiasmo, Rensch si è accasciato a terra ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Il problema fisico non gli ha permesso di proseguire la partita: al suo posto è entrato Lulli, mentre il resto della serata è ormai storia. Poche ore dopo il fischio finale è arrivata la prima diagnosi: si tratta di un risentimento muscolare all'adduttore destro. Nelle prossime ore l'olandese si sottoporrà agli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio. La sensazione è che Rensch possa tornare a disposizione dopo la sosta, saltando così la sfida contro il Sassuolo.