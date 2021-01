La Roma femminile ritrova il sorriso

L’abbraccio finale, liberatorio, in mezzo al campo, dà il senso di come la Roma abbia cercato, voluto, e trovato la vittoria contro il Napoli. Le giallorosse battono 3-2 le campane e acciuffano un’affermazione casalinga che, in campionato, mancava dallo scorso 4 ottobre. Era importante per la formazione di Bavagnoli dare continuità alle buone prestazioni arrivate in questo inizio 2021. A decidere ci ha pensato capitan Elisa Bartoli, vera guerriera che incarna lo spirito che questa squadra deve avere. E non si deve guardare – scrive ‘Il Messaggero’ – nemmeno la classifica visto che la zona Champions League rimane comunque distante 14 punti. Vincere sempre come obiettivo: i conti poi si faranno alla fine. Anche perché c’è tutto un girone di ritorno da affrontare con una Elena Linari in più in rosa. Per l’ex Bordeaux ieri prima chiamata ma è rimasta a guardare per tutta la gara. Debutto rinviato nel prossimo weekend quando al Tre Fontane si presenterà il Sassuolo rivelazione e terza forza del campionato.