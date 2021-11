La Roma evita lo psicodramma

Dopo la batosta norvegese i giallorossi rischiano un altro ko. Fischi dopo 45 minuti

Eccoli i primi fischi della stagione. Comprensibili. Il pubblico dell'Olimpico è deluso. Non finisce come all'andata, ma la prestazione è di nuovo inguardabile: 2-2, addirittura in rimonta e per due volte, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. La Roma, insomma, stecca ancora e non si riabilita in Conference League dopo la vergognosa figuraccia in Norvegia. Adesso il percorso nella competizione si complica. A Mourinho non è stato sufficiente schierare per nove-undicesimi la formazione migliore. José ha inserito i quattro epurati nella lista dei convocati, dopo averli sempre esclusi da quel pomeriggio deprimente in Norvegia con la sua sconfitta più pesante della carriera. Reynold, Diawara, Villar e Mayoral sono andati in panchina e non più in castigo. La punizione è durata tre gare di campionato.