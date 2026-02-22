La Roma cerca l’allungo

Quando Gian Piero Gasperini si è affacciato nella sala stampa di Trigoria per la consueta conferenza stampa della vigilia, la Juventus doveva ancora scendere in campo contro il Como. E non poteva sapere che la classifica qualche ora dopo gli avrebbe regalato un sorriso in più: la sua Roma se dovesse battere la Cremonese andrebbe a +4 sulla Juve con lo scontro diretto in casa domenica prossima. Se non è questa un'occasione d'oro, poco ci manca. Era già di buon umore Gasp, con quella sana leggerezza nei toni che gli ha consentito di chiarire un po' di questioni. Lo scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Nessuno gli ha chiesto di portare la Roma in Champions al primo anno, che a Roma non si possa fare calcio e che è l'ambiente a impedirlo è una balla, che di Totti non ha parlato con la società ma che ritiene essere una "grandissima risorsa". Malen è la carta per entrare in Champions e stasera per cominciare ad allungare. Donyell e i suoi fratelli: Vaz, Venturino, Zaragoza. Questi sono rimasti.