La panchina aiuta a vincere

Facciamo finta che il calcio si giochi 11contro 11, mentre con le nuove regole le partite si giocano in 16 o 15. La realtà ce la sbatte in faccia Spalletti, che ha imparato meglio di tutti il mestiere dell'allenatore moderno, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero. Chiedo scusa per la divagazione, ma dopo Salisburgo non ho più dubbi: se Mou avesse avuto almeno tre cambi all'altezza dei titolari, più uno per Dybala, la partita non l'avremmo persa. Perché ci sono gli infortuni e i ritardi di condizione e perché gli avversari cambiano e tengono sempre ritmi alti. Uno dei giocatori più importanti dei primi 60 minuti, Matic è arrivato stanco in fondo, spremuto e abbiamo preso un gol che avremmo potuto evitare. Jose ha regione a lamentare un deficit in panchina, pur essendo uno dei più bravi a lanciare i giovani, ma la società risponde con il realismo dei conti. Si tratta solo di vedere dove si vuole e si può arrivare. La Coppa è ancora aperta, ma con il Verona la partita sarà molto aspra. A forza di dire che Dybala fa sempre la differenza, dimentichiamo che altri possono risolvere le partite. Sui calci piazzati siamo molto forti, perché giochiamo la carta vincente dei corazzieri che