La mamma di Zaniolo: “Nicolò, Madalina non va”

Quando tra un anno Nicolò Zaniolo riavvolgerà il nastro della sua vita, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, ricorderà anche queste giornate folli fatte di litigi, interviste e smentite sulla sua vita privata in cui è venuta alla luce la gravidanza dell’ex fidanzata Sara Scaperrotta, rimasta incinta di lui per la seconda volta.

Nella trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Radio sono state ripercorse le tappe della vicenda a partire dalla nuova frequentazione di Nicolò con la modella romena di 32 anni Madalina Ghenea, che in serata ha pubblicato un post con allegata lettera degli avvocati per smentire la relazione.

“Sara non è stata cacciata di casa come dice questa zia, – ha detto Francesca Costa, la mamma di Zaniolo, ieri ai microfoni di Radio Radio – è andata via dopo aver rotto con Nicolò. Noi non siamo d’accordo con la relazione che Nicolò sta avendo con questa donna, che è poco più piccola di me. Cerchiamo in tutti i modi di farlo ragionare. Abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera. Lo seguiamo, ma Nicolò non è facile da gestire”.