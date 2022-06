La Juventus alza il pressing per Zaniolo

Nicolò è pronto a trasferirsi a Torino, la Roma resta in attesa dell'offerta giusta

La Juve vuole Zaniolo. Il problema è sempre il prezzo, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. E passi avanti vengono fatti pian piano da parte del club bianconero, che ancora dopo i vari colloqui con la Roma non si è presentato con un’offerta.

La valutazione è nota: 50-60 milioni. La Roma è disposta a trattare con chiunque ma non accetterà contropartite tecniche. Quindi no ad Arthur, no a McKennie, no a Kean, no alla proposta di un giovane come Fagioli.Serve il cash e a Trigoria sono disponibili pure a considerare un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Il giocatore, anche se non ufficialmente, è in vendita e ha fretta (non preme troppo per restare a Roma in queste condizioni), e quindi da registrare, oltre a quello della Juve, l’interesse anche del Milan e Tottenham, dove Zaniolo ha come estimatore Antonio Conte e il direttore generale Fabio Paratici.

Nel frattempo, la Roma sta cercando di accontentare Mourinho e oggi proverà a fare un altro passo decisivo per Davide Frattesi. Appuntamento con il Sassuolo a Rimini (ieri quello con il procuratore, Beppe Riso), dove ad attendere i giallorossi ci sarà Giovanni Carnevali, ad degli emiliani. La distanza, come noto, è di circa 6-7 milioni, il calciatore spinge e, come sa, è nella lista dei partenti. Si attende la fumata bianca. Come per Celik che è distante dalla Roma circa un milione.