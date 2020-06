La grande occasione

Sarà un’estate romana di sogni, di coppe e di campioni. Merito del campionato che è riuscito ad organizzare la sua ripartenza e merito di Lazio e Roma, pronte a rincorrere i rispettivi obiettivi, scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero.

La questione quarto posto sembra ristretta a una sfida Atalanta-Roma, visto che il Napoli (sesto) è staccato rispettivamente di 9 e 6 punti. I nerazzurri hanno il pallino in mano perché: 1) vincendo il recupero possono salire a +6 sui giallorossi; 2) hanno vinto entrambi gli scontri diretti con la Roma (2-0 all’Olimpico e 2-1 a Bergamo).

Fonseca può però sperare per tre ordini di motivi: 1) una rosa senza infortuni (che potrebbe ritrovare anche Zaniolo per le ultime 4-5 partite) più ricca di alternative di quella di Gasperini; 2) meno big-match sulla strada: 4 (Milan, Napoli, Inter e Juve) contro 5 (Lazio, Napoli, Juve, Milan e Inter). Il Napoli? Ha cinque scontri diretti, ma i due di fila contro Atalanta e Roma (2 e 5 luglio) possono far tornare in corsa la squadra di Gattuso.