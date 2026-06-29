In queste ore resta Matias Soulé il nome più discusso in casa Roma nell'ambito della questione plusvalenze. L'argentino è stato da subito il sacrificabile prescelto dalla società e da Gasperini, ma di offerte all'altezza non ne sono mai arrivate e i giallorossi rischiano di chiudere senza cessioni e con una multa importante. Intanto l'attaccante - che non ha aperto all'Arabia - si gode le vacanze nella sua Argentina, guardando da lontano le vicende di mercato nella capitale e facendo il tifo per i compagni della Seleccion al Mondiale. E incassa pure l'affetto dei romanisti. Nell'ultimo post su Instagram, infatti, sono decine e decine i commenti dei tifosi giallorossi che invitano Soulé a restare a Trigoria. "Resta Mati!", il messaggio più frequente insieme a "C'è ancora da fare insieme!" Per i tifosi significativa è anche la serietà e il legame dimostrato dall'argentino verso la Roma, sempre silenzioso e mai capriccioso anche in queste settimane in cui è finito in pole tra i cedibili. E con margini di miglioramento ancora importanti. Certo non mancano neanche i messaggi di chi lo invita ad accettare l'Arabia Saudita per sistemare i conti giallorossi: "Puoi andare pure", "In Arabia si sta bene!", "Fai le valigie e vai in Arabia, quei soldi ci servono!" Anche se la maggioranza restano dimostrazioni d'affetto per il calciatore.

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