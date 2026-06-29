Poco più di 24 ore alla dead line del 30 giugno. Soulé ha detto 'no' all'Arabia e difficilmente la questione si sbloccherà domani. D'Amico è al lavoro per cedere i giovani dopo l'addio di Romano formalizzato nei giorni scorsi. In uscita c'è Mannini che è tornato dal prestito alla Juve Stabia ed ha offerte in Serie B e all'estero. Su di lui un club portoghese e uno della Serie A svizzera. Secondo quanto riportato da Radio Manà Manà Sport c'è anche Cherubini con le valigie pronte. Su di lui c'è il Frosinone e il giocatore gradisce la destinazione che gli permetterebbe di giocare in Serie A. La squadra di Alvini ha chiesto informazioni e nelle prossime ore sono attese novità. Entrambi aiuterebbero la Roma a produrre una plusvalenza piena. Verso l'addio anche Salah-Eddine, ma l'accordo col PSV Eindhoven ancora non è stato trovato.