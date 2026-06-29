Manu Koné è insieme a Malen la stella romanista principale impegnata ai Mondiali in questi giorni. Il francese non ha giocato alla prima, poi 180 minuti contro Iraq e Norvegia. Per Deschamps è un titolare e anche mediaticamente se ne parla sia in Italia che tra i Bleus. In conferenza stampa prima della partita con la Svezia le dichiarazioni di Adrien Rabiot: "La differenza tra Tchouameni e Koné? Sono giocatori piuttosto diversi. Aurélien si abbassa e imposta il gioco tra i difensori centrali. Manu, invece, ha forse una maggiore propensione al dribbling e alla ricerca di passaggi per scardinare le linee avversarie. Bisogna adattarsi, ma sono due ottimi giocatori con cui è facile giocare. Abbiamo avuto una buona intesa in quelle partite, e anche quando hanno giocato insieme contro la Norvegia".