L'Inter non è interessata a Niccolò Pisilli. A confermarlo è direttamente il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio, intervenuto a margine dell'apertura ufficiale del mercato estivo a Rimini. "Al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo posso tranquillamente, senza rischiare di essere smentito, affermare che non c'è un interesse - le parole riportate da 'Tuttomercatoweb. com' -. Ma per una logica di ruolo, non tanto perché non c'è la stima o la considerazione di questo ragazzo, è uno dei migliori giovani che abbiamo in Italia, farà sicuramente molto bene, però diciamo che nei giorni prossimi noi stiamo lavorando su altre cose, non su questo tipo di ruolo". Poi sui difensori: "Ne prenderemo due".