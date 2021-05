La favola di Darboe, da migrante alla “prima” tra i grandi

Fonseca lo ha convocato in otto differenti occasioni in prima squadra e, finalmente, nella serata di ieri è arrivato il tanto atteso esordio

Non solo note negative nella serata di ieri contro la Sampdoria, dove la Roma ha perso 2-0. E' stata una gara da ricordare per Ebrima Darboe, centrocampista classe 2001, che ha fatto il suo esordio nel massimo campionato italiano, subentrando a Villar. Il giovane è nato in Gambia ed è arrivato in Italia senza genitori. Trasferito tramite il sistema dei richiedenti asilo e rifugiati a Rieti è stato visto e tesserato dallo Young Rieti. La Roma lo ha quindi portato nella Primavera di De Rossi nel 2017. Il suo esordio in maglia giallorossa arriva però solo nel 2019, a causa di problemi per il tesseramento. Fonseca lo ha convocato in otto differenti occasioni in prima squadra e, finalmente, nella serata di ieri è arrivato il tanto atteso esordio.