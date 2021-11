La città si spacca sullo Special e i bookmaker quotano l’esonero

Mourinho non lo amano tutti e i risultati in campo danno adito a chi critica il tecnico. Così sì inizia, come solito nella piazza romana, a parlare di esonero

Mourinho o si ama o si odia. Sembrava che l'avanzare dell'età potesse aver ammorbidito il suo animo ma si sa, le persone non cambiano. Il vecchio Mou si è scoperto, sia in campo che fuori, dividendo la tifoseria. La maggioranza è sicuramente schierata dalla parte del tecnico, che con le sue polemiche agli arbitri, stampa e sulla rosa riesce a toccare i tasti giusti del tifoso romanista. Il pensiero comune di questo gruppo, come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, è che "se si è dato tempo a Fonseca, Di Francesco e Garcia allora si può attendere anche lo Special One. Con una squadra scarsa è difficile, senza contare gli errori arbitrali che hanno tolto 4-5 punti". Una difesa del tecnico che va al di là dei risultati. Come se l'eventuale fallimento potesse portare una definitiva rassegnazione: "Se non ci riesce Mourinho, chi?". CarloVerdone, comico e grandi tifoso romanista ha reso in pieno il pensiero: "Nonostante non ci sia questo gran gioco e alcuni giocatori non siano scarsi come si dice, bisogna fidarsi di lui".Dal lato opposto di questa fazione ci sono i tifosi che hanno dimenticato il motto "La Roma non si discute si ama". Per loro il palcoscenico della polemica è il mondo social, dove si scatenano con le critiche verso il tecnico portoghese: "Sta spaccando al Roma, la squadra gioca male, ha deprezzato metà della rosa". Critiche che stanno quotando l'addio di José entro Natale (quotato a 7,00 contro l' 1,07 della permanenza). Evento surreale.