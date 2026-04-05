La Champions e il futuro, i giorni di Gasp

Gira che ti rigira, alla fine di mezzo c'è sempre la Champions. Nel presente, nel futuro, nei discorsi relativi alla permanenza dell'allenatore e per il mercato, sia alla voce entrare ma soprattutto per le uscite. Così nemmeno la sfida all'Inter distoglie l'attenzione più da quello che sarà rispetto a quello che è. Gasperini ne è consapevole e ritrovando la parola non fa nulla per nasconderlo. Abile in campo, ancora di più con la lingua. Con poche parole il tecnico rimanda il pallone dall'altra parte della barricata, quella societaria, che qualche dubbio sull'operato e soprattutto sul carattere difficile del tecnico lo ha palesato. Lo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il rapporto con Massara e Ranieri è il grande punto interrogativo della Roma che verrà. I Friedkin per ora sono in una posizione defilata, si fidano ciecamente dei giudizi di Ranieri ma hanno già dimostrato in passato di non aver paura a prendere decisioni antipopolari. La Champions sarebbe un toccasana un po' per tutti ma per arrivarci non bisogna perdere terreno in questo turno.