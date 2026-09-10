La Turchia è nel suo destino. Sono trascorsi 15 anni ma la prima volta non si dimentica mai. Curioso ma vero: il debutto assoluto per Gasperini in Champions avvenne proprio contro una squadra turca, il Trabzonspor. Meglio dimenticare il risultato (0-1 con una rete dell'ex Palermo Celustka), ma basta il ricordo per strappare un sorriso al tecnico. Anche perché tra la Roma che torna nell'Europa che conta dopo 7 anni e il Fenerbahce che si riaffaccia dopo addirittura 18, quello di Istanbul all'occhio più miope potrebbe apparire un po' come il ballo dei debut-tanti. In realtà non è proprio così, guardando alle presenze dei singoli. La Roma sta benissimo. Di gambe, di testa, di spirito, forgiato oltremodo dalla rimonta contro l'Atalanta: "Lo stadio sarà caldo, potremo misurare la nostra personalità. Sarà di certo un bel banco di prova. Tornare a giocare la Champions è una gioia, una gratificazione. Affronteremo squadre che hanno grandi giocatori, che possono cambiare l'inerzia della partita da soli. Dovremo essere bravi a stare sempre in partita, cercare di giocare con il massimo della fiducia". Lo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Dybala, bel dubbio della vigilia. "Questa è la prima settimana che abbiamo tre partite. Di certo dopo la sosta per le nazionali le rotazioni saranno fondamentali. Paulo sta dimostrando di stare bene, l'inizio di quest'anno è miglio-re rispetto a quello degli anni recenti. Ha continuità in partita e negli allenamenti, con lui in campo siamo sicuramente più forti". Ballottaggio rimandato a Soulé e Mora. Bobby Malen, invece, non segna in Champions dal 6 novembre del 2024, 1-0 nei minuti finali contro lo Sturm Graz. È tempo, come per la Roma, di rimettersi in moto.