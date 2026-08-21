Koné al centro della Roma. Difficile ipotizzare un altro scenario, cederlo a questo punto sarebbe un autogol clamoroso forse paragonabile a quello del 2018 quando il club decise di vendere Strootman al Marsiglia a mercato in entrata chiuso. Prima l'offerta da 43 milioni dell'Atletico Madrid, rifiutata, poi i vari interessamenti arabi e di Chelsea, Arsenal e Manchester United. Ora alla lista si è aggiunto anche il Manchester City che - secondo media inglesi - sarebbe pronto ad affacciarsi nel caso dovesse saltare l'assalto a Enzo Fernandez. Nessuno, peгò, si è ancora fatto vivo e Koné viaggia verso la permanenza. E per Gasperini non può non essere una buona notizia. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Non è il centrocampista perfetto, ma è il più forte in rosa e sostituirlo in soli 10 giorni è un compito praticamente impossibile. Al tecnico non erano piaciuti diversi atteggiamenti nel finale dello scorso campionato quando la testa era più al Mondiale che alla Roma, ma ora è tutto risolto. La scorsa stagione tra campionato ed Europa League è stato indisponibile undici volte, in più della metà (6) i giallorossi non hanno portato a casa la vittoria. Lunedì si ripartirà da lui, la coppia è quella ormai consolidata con Cristante. Gli mancano i gol, quelli probabilmente non sono nelle sue corde, ma gli riesce bene tutto il resto.