Trovare un sostituto in 10 giorni sarebbe un'impresa. Le buone prestazioni al Mondiale hanno sanato alcune incomprensioni, sarà titolare con la Fiorentina
Koné, il perno della Francia al Mondiale con un futuro ancora da definire
Koné al centro della Roma. Difficile ipotizzare un altro scenario, cederlo a questo punto sarebbe un autogol clamoroso forse paragonabile a quello del 2018 quando il club decise di vendere Strootman al Marsiglia a mercato in entrata chiuso. Prima l'offerta da 43 milioni dell'Atletico Madrid, rifiutata, poi i vari interessamenti arabi e di Chelsea, Arsenal e Manchester United. Ora alla lista si è aggiunto anche il Manchester City che - secondo media inglesi - sarebbe pronto ad affacciarsi nel caso dovesse saltare l'assalto a Enzo Fernandez. Nessuno, peгò, si è ancora fatto vivo e Koné viaggia verso la permanenza. E per Gasperini non può non essere una buona notizia. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Non è il centrocampista perfetto, ma è il più forte in rosa e sostituirlo in soli 10 giorni è un compito praticamente impossibile. Al tecnico non erano piaciuti diversi atteggiamenti nel finale dello scorso campionato quando la testa era più al Mondiale che alla Roma, ma ora è tutto risolto. La scorsa stagione tra campionato ed Europa League è stato indisponibile undici volte, in più della metà (6) i giallorossi non hanno portato a casa la vittoria. Lunedì si ripartirà da lui, la coppia è quella ormai consolidata con Cristante. Gli mancano i gol, quelli probabilmente non sono nelle sue corde, ma gli riesce bene tutto il resto.
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