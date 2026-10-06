L'inno della Champions è già tornato nelle case dei tifosi della Roma. Contro il Fenerbahce c'è stato il primo antipasto di quella che sarà un'avventura straordinaria per la squadra di Gasperini. Ora ci saranno due appuntamenti interni, contro il Real Madrid e lo Slovan, poi si volerà a Manchester, nel "teatro dei sogni". Un match affascinante che evoca sempre brutti ricordi. Ma la storia si può riscrivere. Ed è quello che proverà a fare Gasp. Intanto, da oggi, martedì 6 ottobre, alle ore 16:00, i tifosi potranno acquistare i biglietti per Manchester-Roma, matchday 4 di Champions League. La sfida è in programma martedì 3 novembre alle ore 21:00 all'Old Trafford. La vendita sarà online e la procedura prevede inizialmente l'acquisto di un voucher in formato PDF. Questo darà diritto a ricevere via mail il biglietto valido per l'accesso al settore ospiti dell'Old Trafford. In tutte le fasi della vendita sarà possibile acquistare un solo biglietto per transazione. L'acquisto potrà essere effettuato partendo dalla pagina biglietti del sito ufficiale della Roma. Il titolo di accesso allo stadio sarà in formato Mobile, con tecnologia NFC, e verrà inviato all'indirizzo mail indicato durante l'acquisto del voucher entro le ore 18:00 di lunedì 2 novembre 2026.