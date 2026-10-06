Criticato. Bersagliato. Ma sempre lì. Da quando è arrivato Gasperini, Cristante non ha mai saltato una partita. L'unica volta è successo contro il Sassuolo, per squalifica. Per il resto, sempre in campo. Sempre scelto da Gasp. E forse adesso si capisce anche il perché. Bryan è l'uomo che si nota meno, ma che si sente di più. Quello che sporca i palloni e poi li ripulisce. Che chiude le linee, corre, copre. E che alla fine della partita è quasi sempre lassù nelle classifiche dei chilometri percorsi. Contro il Como, però, ci sarà una novità: Cristante non ci sarà. E la Roma dovrà fare qualcosa che con Gasp non ha praticamente mai fatto: giocare senza di lui. Nell'unica gara saltata, il tecnico aveva scelto Pisilli. Stavolta l'idea è diversa. De Roon al fianco di Koné. Più fisico, più esperienza, più peso in mezzo al campo per provare a reggere l'urto di Nico Paz e compagni. Una soluzione che Gasp conosce bene. Ma che ora dovrà funzionare senza una delle sue certezze. Perché Cristante è una presenza fissa, quasi invisibile. Ma fondamentale. E non è detto che la sua assenza si fermi al Como. Gasp ha già fatto sapere che Bryan potrebbe saltare anche il Real Madrid. Due partite per capire quanto pesa davvero la sua presenza. E anche per vedere all'opera l'altro 'fedelissimo' di Gasp. Ora tocca a De Roon.