Koné rimane in cima alla lista dei possibili partenti di questo mercato. La Roma ha una scadenza, sempre più vicina, al 30 giugno prossimo, per l'ormai famoso settlment agreement con la Uefa e il francese, da subito è sempre stato individuato come il primo possibile sacrificabile dai giallorossi che dovrebbero avvicinarsi ad una plusvalenza di circa 50 milioni per rispettare gli accordi europei. Per questo, la permanenza di Kone - come riportato da Il Messaggero - è tutt'altro che scontata anche perché i giallorossi non hanno ancora raggiunto il traguardo stabilito. Ad oggi però sono stati registrati tanti sondaggi per il centrocampista, ma nessuna offerta concreta, anche perché la situazione della Roma è nota e molti club potrebbero approfittarne. La pista Atletico Madrid non lo convince, preferirebbe la Premier League. In Inghilterra è monitorato da Arsenal e Chelsea che però ancora non hanno ancora presentato offerte. Il motivo è semplice, entrambi i club di Londra vorrebbero presentarsi alle porte di Trigoria gli ultimi giorni di giugno sperando di trovare la Roma con l'acqua alla gola. Il sogno del centrocampista, però, è il Paris Saint Germain per tornare a casa. Ma ad oggi nessuno si è fatto vivo, neanche per qualche sondaggio esplorativo. In caso di partenza, Gasperini chiederà un altro centrocampista,