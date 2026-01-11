Koné e Soulé, la Roma c’è

I tre minuti che scaldano il cuore, dal 76' al 79', proprio quando di stai chiedendo e Gasperini lo fa da un po': ma in questa Roma, chi può fare gol? Quale è la strada per la porta avversaria? Ci pensa Soulé, prima con l'assist al bacio per Koné e poi con un colpo da biliardo che buca Muric e chiude il match. La Roma galleggia nell'emergenza, mancano gli attaccanti e dopo Dovbyk si fa male pure Ferguson dopo appena 35', Gasp aspetta due o tre regali il prima possibile dalla società. Ma la Roma va oltre i suoi problemi, con i quali convive da tempo. Lo scrive Il Messaggero. La Roma momentaneamente è seconda con il Milan, che però ha due partite in meno, in attesa del Napoli che stasera sfida l'Inter a San Siro e della Juve che ospita in casa la Cremonese. Male che vada si resta al quarto posto, che era la missione della giornata. Il secondo successo di fila cancella la brutta prestazione di inizio anno a Bergamo e in parte anche il nervosismo post Lecce di Gasperini. Sa che deve resistere, ci vuole pazienza.