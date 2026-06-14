Nella notte italiana è arrivato l'esordio per i primi due calciatori della Roma attualmente impegnati nel Mondiale 2026 tra Messico, USA e Canada. Al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, non lontano da New York, il Marocco ha pareggiato 1-1 contro il Brasile: passati in vantaggio al 21' con un bellissimo tocco morbido di Saibari su invenzione di Brahim Diaz, gli africani hanno subito il pari di Vinicius Junior poco dopo la mezz'ora. Decisivo, in pieno recupero, un doppio intervento prodigioso di Alisson a evitare il ko ai verdeoro di Ancelotti. Il centrocampista giallorosso El Aynaoui ha disputato 90', rendendosi protagonista di una buona prestazione. Marocco e Brasile sono rispettivamente seconde e terze nel gruppo C, che vede la Scozia in vetta dopo l'1-0 rifilato ad Haiti.

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Poche ore dopo, all'alba italiana, è sceso in campo invece Celik, sempre più vicino al rinnovo con il club capitolino. Il laterale ha giocato 81' nel tonfo della Turchia di Montella contro l'Australia: 2-0 dei Socceroos grazie alle reti di Irankunda e Metcalfe. Proprio Celik, prima del gol del definitivo 2-0, aveva sfiorato l'1-1 nel corso del secondo tempo con un bel destro da posizione defilata, trovando però una gran risposta del portiere Beach. Esordio più che amaro al BC Place Vancouver per i turchi, che restano a quota 0 nel gruppo D al pari del Paraguay (che affronteranno sabato 20 giugno alle 5 italiane in una partita già da dentro o fuori). In vetta al raggruppamento Stati Uniti e, appunto, Australia. Altri due giallorossi attesi in campo nelle prossime ore: oggi alle 22 sarà il turno dell'Olanda di Malen contro il Giappone, mentre all'1 la Costa d'Avorio di Ndicka sfiderà l'Ecuador.