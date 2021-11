Italia, De Rossi torna in Nazionale: avrà un incarico con le giovanili

Per l'ex capitano giallorosso è in arrivo una nuova avventura targata sempre 'Azzurri'

Daniele De Rossi, storica bandiera della Roma e della Nazionale italiana è pronto per una nuova avventura. L'addio alla sua squadra del cuore, la partenza per l'Argentina e l'approdo al Boca Junior. Dopo aver lasciato il calcio giocato l'ex centrocampista ha deciso di intraprendere la sua nuova carriera con la Nazionale. Per lui un inizio degno di nota, quest'estate a Wembley ha alzato al cielo la coppa che lo ha reso, insieme a tutto il team, Campione d'Europa. L'ex giallorosso ha lavorato duramente per ottenere il patentino da allenatore, ma per il momento gli è riservata un'altra strada. 'DDR' continuerà la sua esperienza in Nazionale, ma in maniera diversa. Come riporta Alessandro Angeloni su Il Messaggero, l'ex centrocampista avrà un incarico nelle Nazionali giovanili. Questa nuova avventura inizierà solo dopo aver sostenuto l'esame per ottenere il patentino Uefa Pro.