Un calcio verticale, aggressivo, martellante ed europeo. Signore e signori, ecco la Roma di Gian Piero Gasperini: è la grande bellezza.

C'è il primato in classifica, c'è una città adorante, un allenatore visionario e una squadra che gioca bene al calcio. E' il giorno in cui ci si sente belli e bravi sì, ma anche imperfetti, ebbene, cosa importa? Conta essere consapevoli dei propri mezzi, come lo è stata la Roma contro l'Inter (ma pure con Fiorentina, Lecce, Atalanta, Torino e Fenerbahce) e dei limiti. Ma sognare va oltre la ragione, si sa. Ed essere protagonisti è già esaltante. C'è un prima e un dopo Gasp, che intanto è riuscito a riportare al primo colpo la Roma in Champions, quindi applausi. Questa è l'occasione per salire un altro gradino, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, quello che porta allo scudetto. L'Inter, lo sa bene anche Gasperini, resta ancora la più forte e lo ha dimostrato negli anni e, nelle difficoltà, pure nel 2-2 dell'Olimpico. Mala Roma era lì. La Roma è cresciuta, anzi, oggi è esplosa: sa confrontarsi con altre grandi bellezze, anche sul palcoscenico europeo. Bella tra le belle, prima tra le prime. Nemmeno un grande personaggio come Mourinho era riuscito ad avvicinare la Roma non tanto al traguardo, quanto alla possibilità di arrivarci. Non c'era speranza, non c'erano i mezzi. Roma ha bisogno di sognare, di sentirsi grande e questa squadra ti sa trasportare, ti trascina, a volte ti illude, ti lascia e ti riprende, come accaduto nello scorso finale di stagione, quando la Champions sembrava sfumata. L'attuale primato in classifica, in coabitazione con l'Inter e la Lazio, durerà almeno tre settimane, fino al mezzo giorno e mezzo di fuoco di Como, 11 ottobre prossimo.