Totti, Candela e la contestazione a Trigoria: "Per colpa sua mi hanno sfondato la macchina"

Quasi venti giorni, un'eternità per chi vive di calcio vero. Ma la maxi sosta servirà a Gasperini per avere un titolare in più nel reparto offensivo in attesa di gennaio. Lorenzo Pellegrini, ormai rientrato in gruppo da circa 15 giorni e convocato con Toro e Inter, infatti, utilizzerà questi giorni per svolgere una mini preparazione e recuperare il tempo perduto a causa dell'infortunio e delle lungaggini sul rinnovo in estate. L'ex capitano è voluto restare alla Roma, a tutti i costi. Rinunciando a più di metà stipendio, rifiutando Juve e Besiktas e rispettando il patto fatto con Gasperini che ha voluto tenere in rosa tutti i senatori del gruppo.

Lorenzo vuole ripagare la fiducia e potrebbe diventare un'arma in più niente male in un momento intenso della stagione. Gasp dovrebbe provarlo anche in almeno un'amichevole in questi giorni ma soprattutto lo stimolerà dal punto di vista atletico per ripetere quanto fatto già con Dybala. Con ottimi risultati. Pellegrini può giocare da trequartista, da esterno sinistro e volendo anche a centrocampo. Un jolly importante in una rosa che necessita ancora di un paio di innesti per dire davvero di essere alla pari dell'Inter. Nel frattempo avrà un Pellegrini in più, con tanta voglia di riscatto anche per prolungare un contratto che lo vede di nuovo in scadenza nonostante il rinnovo.