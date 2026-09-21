"Vedremo più avanti" aveva detto Tony D'Amico riferendosi alla possibilità di acquistare un giocatore in lista svincolati durante la sosta. Al momento, però, non ci sono movimenti in questo senso nonostante le voci emerse in queste settimane su Darmian, Sancho o Guerreiro. Gasperini preferisce restare con gli uomini a disposizione piuttosto che prendere tanto per prendere. A gennaio, però, il panorama cambierà. Per dare maggiore forza a una rosa ancora non completa, infatti, D'Amico tornerà a cacciare quei due obiettivi sfumati per un passo in estate: l'esterno basso e l'ala "di strappo".

Il primo dovrebbe essere Oosterwolde che in realtà a Roma ci era già sbarcato, ma è stato poi frenato dal problema al tendine della coscia. L'olandese si è operato e a gennaio sarà a piena disposizione. Di chi? Difficilmente del Fenerbahce che intende comunque cederlo almeno in prestito mentre a Gasperini l'ex Parma piace parecchio e andrebbe a completare una batteria composta già da Molina, Wesley, Lulli e Rensch. La priorità resta l'esterno alto. Dopo la beffa Leweling (ma anche Summerville), le attenzioni si sono rispostate su due giocatori delusi: Endrick e Gittens. Stavolta Real e Chelsea potrebbero aprire al prestito. Ma occhio ai nomi nuovi. Uno su tutti? Kvernadze del Frosinone.