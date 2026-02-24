Infortunio Hermoso, risentimento muscolare è in dubbio per la Juve

Lo spagnolo si è fermato durante il riscaldamento prima della gara con la Cremonese e ieri è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni ma rimane in dubbio per domenica

Contro la Juventus, prossima partita di campionato, Hermoso potrebbe rimanere ancora fuori. Lo spagnolo, pronto ad entrare in campo domenica scorso contro la Cremonese, si è dovuto fermare dopo il riscaldamento per quello che è stato definito inizialmente un fastidio. A quanto pare invece è in dubbio anche per i bianconeri. Come riporta Il Messaggero, infatti, il giocatore è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare all'ileopsoas, "il muscolo che unisce la colonna lombare e il bacino al femore, essenziale per camminare e correre e mantenere la postura eretta". Lo stesso che si era infortunato durante la partita con il Torino. Gli esami hanno escluso lesioni, ma rimane in dubbio. Gasperini può contare su Ghilardi, cresciuto molto dall'inizio della stagione e che nelle ultime settimane ha dimostrato di essere pronto a giocare anche partite importanti.