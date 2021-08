In Conference League c’è Bruno Peres. Mercato, Salernitana su Santon

I giallorossi affronteranno il Trabzonspor. Per Florenzi al Milan si tratta, Pastore non ha offerte

Sarà il Trabzonspor degli ex Gervinho e Bruno Peres, più Hamsik, il prossimo avversario della Roma nel debutto giovedì prossimo in Conference League. La squadra allenata dal tecnico Avci è forse il peggior avversario che la Roma poteva pescare in questa fase iniziale, scrive Stefano Carina sul Messaggero. Anche perché la dirigenza del Trabzonspor continua a comprare calciatori. L'ultimo arrivato è l'ex centravanti del Parma Cornelius.

Continuano intanto ad allenarsi a parte i calciatori appartenenti alla lista B. Tra questi c'è Florenzi per il quale è in atto un braccio di ferro con il Milan. I due club sono arrivati a stabilire una quotazione di 6 milioni per il cartellino del laterale azzurro ma non c'è ancora intesa sulla formula dell'operazione. La Roma è anche disposta a concedere il prestito con diritto di riscatto che tuttavia si deve trasformare in obbligo molto facilmente. La Salernitana intanto pensa a Santon mentre Pastore ammette con grande serenità: "Vorrei andar via ma non ho offerte concrete". Triste ma vero.