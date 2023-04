Il turnover resta indigesto per José: sei ko su nove dopo le gare di coppa

Tra battaglie di cortile, simpatie e antipatie, si rischia di perdere di vista la realtà. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, che a Bergamo è sembrata chiarissima: c'è una Roma dei titolari che se la gioca ad armi pari con qualsiasi avversario e un'altra che, se privata di Smalling, Matic e Dybala annaspa. Mou l'altra sera se l'è cavata con una battuta che nasconde però una grande verità: la rosa giallorossa può apparire lunga, ma fatica a sostenere più competizioni. Dopo il ko con l'Atalanta lo certificano: 6 delle 9 sconfitte in campionato, sono arrivate dopo l'impegno infrasettimanale europeo. Ossia quando José per non stressare troppo alcuni elementi che per età (Matic) 0 curriculum vitae (Spinazzola, Dybala, El Shaarawy) mal sopportano due gare ravvicinate (figuriamoci tre) è ricorso al turnover. La Roma se dovesse arrivare in finale di Europa League avrebbe disputato 55 partite in otto mesi (quasi 5mila minuti in campo). Numeri che rendono l'idea di quanto una stagione possa essere impegnativa se a giocare sono sempre gli stessi.