La vulnerabilità della Roma va curata, Gasp lo sa molto bene. Sarebbe un peccato sprecare vittorie, bel calcio, per una distrazione, per una scalata fatta fuori tempo, per un gol preso a difesa scoperta. Certi meccanismi, giocando a velocità sostenute e ritmi elevati, devono essere pressoché perfetti. La Roma è un orologio che funziona bene, solo che ogni tanto si inceppa. È accaduto contro l'Atalanta, gol preso a inizio presa per una distrazione generale (e di un singolo), idem con il Fenerbahce, stesse modalità, stesso momento, più o meno, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. C'è tempo per rimediare, sta per arrivare un mese (abbondante) importante sotto questo aspetto, con partite di alto livello, per fortuna non troppo ravvicinate, vista la insolitamente lunga sosta per le nazionali, che stopperà il campionato dal 20 settembre fino all'11 ottobre. I prossimi impegni, pre e post sosta, ci dovranno dire se e quanto alcuni difetti potranno essere superati. Ogni partita ha un insidia diversa. Torino arriva alla fine di un ciclo impegnativo, dopo Atalanta e Fenerbahce è la terza e, come noto, è sempre la più delicata, con qualche problematica fisica con cui Gasperini deve fare i conti. Koné, potrebbe essere gestito: il fastidio al ginocchio non deve diventare un guaio. Discorso che vale, in forme diverse, per Dybala, il più presente della rosa e dopo la prima di Champions era fisicamente provato, e Malen che è un robot, ma pure lui gioca sempre e dopo sei giorni c'è l'Inter. O come Mancini, che fatica e Balerdi, dietro a lui, scalpita, si è già rivelato un cambio da considerare, premesso che ci sarà bisogno di tutti. Turnover, dunque? Si, probabile, lo ha ammesso anche lo stesso Gasperini, sottolineando come le notti di Champions portino via molte energie: la rotazione sarà/sarebbe effettuata per la prima volta in questo inizio stagione, ergo un'incognita. Sotto esame i vari Castro, Mora o Soulé, più Pisilli, lo stesso de Roon. Dopo Torino arriva un altro grande match, il confronto con l'Inter ci dirà, in buona parte, quanta ambizione scudetto è nelle corde della Roma. Sarà una partita allenante anche per il percorso Champions, che riprenderà dopo la sosta, già dal 14 contro il Real Madrid in casa.