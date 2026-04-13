Il sogno americano, 15 anni di speranze

All'ora delle firme, in questa parte del mondo era notte: a pensarci bene, il momento migliore per i sogni. Nessuna meraviglia, quindi, che i tifosi giallorossi giudicassero gli uffici dello studio legale Bingham McCutchen di Boston come una sorta di trampolino di lancio verso un futuro di leopardiane "magnifiche sorti e progressive". Le tenebre accoglienti a cavallo tra il 15 e il 16 aprile del 2011, infatti, avevano santificato il passaggio dell'As Roma da Unicredit a una cordata statunitense guidata dall'imprenditore Thomas Di Benedetto, primo presidente a stelle e strisce di una trimurti completata finora da James Pallotta (agosto 2012) e Dan Friedkin (agosto 2020). rosa della Roma al gran completo. Adesso, 15 anni più tardi, possiamo dire che la delusione è stata grande ed egualmente distribuita. L'era americana - scrive Massimo Cecchini su Il Messaggero - fino a questo momento non è stata pari alle attese. In questo lasso di tempo, intanto, la Juventus ha vinto 20 titoli, l'Inter e il Napoli 7, il Milan e la Lazio 4, mentre sono lievitate Atalanta e Bologna, che hanno appaiato i giallorossi. Negli ultimi 15 anni la Roma ha masticato 12 allenatori. Ranieri è stato chiamato due volte a fare da salvatore prima di scoprirsi incompatibile con Gasperini, certificando uno psicodramma che da mesi vede la proprietà indifferente. Le promesse mai realizzate, il ritornello stantio della pazienza, la sindrome d'assedio, l'addossare sempre le colpe alle gestioni precedenti, la mancanza di una linea tecnica coerente (da Luis Enrique a Mourinho, dai giovani ai senatori) e persino una supponenza di fondo, apparsa sia in dichiarazioni tracotanti che nei silenzi quasi snob. E allora come fa la gente a non chiedersi se la rivoluzione americana, in fondo, sia servita solo a puntare a uno stadio di proprietà (anzi due, ognuno dei quali descritto ovviamente come il più bello del mondo), ad accrescere l'uso dei social per cercare like o a scoprire quanto sia trendy Olimpico con i giochi di luce e tanta musica.