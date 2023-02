Il primo sopralluogo sul nuovo stadio, ecco il progetto che cambia Pietralata

Ieri primo momento di confronto pubblico sullo Stadio, a tratti acceso dalle rumorose proteste dei Comitati per il No

Le baracche da una parte, alcune case dall’altra. In mezzo, il nulla: un enorme spazio vuoto, delimitato da jersey di cemento e qualche rete malconcia in cui spicca il parallelepipedo del futuro studentato della Sapienza. Pietralata oggi: strade sterrate ed erbacce, pendii più o meno dolci e qualche cane che si aggira. Domani, con il nuovo Stadio della Roma, Pietralata potrebbe avere negozi,centro sportivo all’aperto per i residenti, due parchi. E ieri - racconta Fernando Magliaro su 'Il Messaggero' - primo momento di confronto pubblico sullo Stadio. Confronto a tratti acceso dalla rumorose proteste dei Comitati per il No ma rapidamente trasformato, grazie alla paziente mediazione dei presidenti di Commissione, Nando Bonessio (Sport) e Tommaso Amodeo (Urbanistica) che hanno invitato tutti i contrari al progetto a presentare documenti scritti alle Commissioni perché siano esaminati nelle prossime sedute.