Il grave errore di non capire il derby

Per quanti credono ancora che il derby di Roma sia una partita come le altre, ecco servita l’ennesima smentita, scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero.

Il 3-0 netto di venerdì ha sovvertito i pronostici, rendendo la classifica un documento inutile. La Lazio, che era arrivata alla sfida con numerosi dubbi e problemi, ha ritrovato di colpo le convinzioni di un anno fa e l’unità d’intenti. In casa Roma prima di venerdì splendeva il sole, ora ci sono brutti nuvoloni neri. Al di là del punteggio, raramente la Roma ha perso un derby così nettamente.

Senza mai dare la sensazione di poterlo rimettere in piedi dopo il brutto errore di Ibanez, sul banco degli imputati finisce inevitabilmente Fonseca, criticato anche dopo le partite vinte per le sostituzioni tardive. L’ennesima debacle contro una squadra di vertice. Rabbia dei tifosi romanisti, per niente attenuata dalla mancanza di scuse da parte del portoghese.