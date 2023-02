Il Gallo canta, Dybala la chiude

Sarà il calore che si respira all'Olimpico in certe notti, sarà quel senso di Mourinho per le Coppe, che la Roma indossa l'abito più bello e conquista il suo futuro. regalandosi gli ottavi di finale di Europa League. Una partita senza storia, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, la squadra di Mou non sbaglia niente e demolisce ii Salisburgo: due a zero, con le gemme di Belotti e Dybala. E' una serata magica, Spinazzola torna indietro alle notti magiche vissute sempre qui con la Nazionale, il Gallo sembra il vecchio guerriero granata. Dybala? Paulo è Paulo. non c'è da aggiungere altro. Una scintilla diventa fuoco. La magia è nei loro piedi e nel cuore di altri, che nei novanta minuti. hanno lasciato l'anima sul campo, come fosse una finale. Da Mancini a Cristante. da Matic a Pellegrini, il successo passa da qui: è un pezzo di ognuno. Mou è l'artefice, la sua squadra ora - che il suo futuro è sempre più incerto - gli somiglia sempre di più. Brutta, sporca e cattiva,