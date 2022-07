Il futuro da scrivere di Zaniolo: vertice sull’erba con Pellegrini

A fine seduta il capitano e il talento al centro del mercato rimangono mezz'ora a parlare

L’allenamento è terminato. La comitiva giallorossa si sbriga a rientrare negli spogliatoi. Mourinho - che prima della seduta aveva espresso solidarietà ai vigili del fuoco portoghesi impegnati a domare un vasto incendio nella zona di Leiria - raccoglie un paio di palloni. Nemmeno lui si accorge che alle sue spalle si attardano a parlottare Pellegrini e Zaniolo, inizia sul Messaggero Stefano Carina.

Inizialmente sembra un classico colloquio post-allenamento. Ma i due, superata la metà campo, si mettono seduti. Dalla tribuna, sembra essere più il Capitano prodigo di parole e Zaniolo attento ad ascoltare. I due vanno avanti per un altro quarto d’ora, fino a quando Lorenzo si alza e, seguito da Nicolò, si perde nel tunnel. Hanno un ottimo rapporto. Magari non si frequentano fuori dal campo perché Pellegrini è sposato con due figli mentre Nicolò, pur da poco papà, è ancora un ragazzo. Ma la stima, la fiducia, quella non è in dubbio.

E pensare che ieri tra i due ieri ci sia stato un (lungo) scambio di vedute sulla situazione di mercato che vede Zaniolo sotto i riflettori, non si sbaglia di molto. Il tema affrontato di sicuro lasciava spazio a pochi sorrisi. Volti seri come si confà a due amici che si confrontano su una vicenda che sta inevitabilmente catalizzando l’attenzione della comitiva giallorossa in Algarve. La situazione è chiara: per partire, c’è bisogno di un’offerta che soddisfi la Roma. Ma chi (la Juventus) questa proposta la deve presentare non ha fretta, consapevole che ogni giorno che passa gioca a suo favore.

E questo al momento provoca uno stallo nel mercato che può venir meno soltanto iniziando a cedere altri calciatori. Villar è ad un passo dal Monza (si attende soltanto l’ufficialità: prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni, in caso di salvezza dei brianzoli), Kluivert è conteso da Lione e dal West Ham mentre l’Atalanta ha preso informazioni su El Shaarawy e Carles Perez. La Roma dal canto suo, sta sondando la possibilità di arrivare a Muriel. Ad oggi non c’è ancora una trattativa ma il colombiano rappresenta l’alternativa low cost (valutazione iniziale 15 milioni ma con la scadenza nel 2023 si può scendere) nel caso Nicolò restasse e Dybala si rivelasse il classico sogno di mezza estate. Anche perché per Zaha, altro nome monitorato dal gm Pinto, ieri ha parlato il tecnico del Crystal Palace, l’ex juventino Vieira: "Wilfred è felice qui e non vede l’ora che la nuova stagione abbia inizio". È della stessa idea Frattesi. Solo che Davide si augura di cominciarla vestendo giallorosso.