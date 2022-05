Il Feyenoord del popolo: zero stelle e tanto pressing

La squadra di Rotterdam è seconda in Olanda per tornei internazionali

La squadra del popolo ha una sala di trofei principesca. Il Feyenoord di Rotterdam è infatti secondo in Olanda per tornei internazionali: 1 Coppa dei Campioni nel 1970, primo club dei Paesi Bassi a trionfare in Europa -, 2 Coppe Uefa (1974 e 2002), 1 Coppa Intercontinentale (1970), scrive Stefano Boldrini su Il Messaggero. Il Feyenoord attuale non ha la dimensione raggiunta negli anni Settanta, ma grazie a un buon vivaio sta cercando di mettersi alle spalle una lunga crisi economica. Terzo in campionato, dietro alle solite rivali Ajax e PSV, il club di Rotterdam ha trovato in Arne Slot, 44 anni, l’allenatore che potrebbe avviare un ciclo importante. L’ex squadra di Karsdorp pratica un calcio aggressivo, fondato su pressing, ripartenze per linee verticali e grande corsa. La difesa è il punto debole, ma nella semifinale di ritorno, a Marsiglia, ha tenuto botta: lo 0-0 ha premiato la resistenza della retroguardia dopo il 3-2 dell’andata. Uno dei collaboratori di Slot, al quale a febbraio è stato prolungato il contratto fino al 2024, è un famoso ex del calcio olandese: Robin Van Persie.