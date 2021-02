Il Faraone riparte dall’Europa

Stephan El Shaarawy ha la stessa faccia di quando è partito per l’avventura in Cina, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, con qualche soldo in tasca in più e con l’esperienza che lo ha migliorato come uomo là, nella zona da dove il Covid è partito. Pochi scampoli in giallorosso dal suo ritorno, 19 minuti in Portogallo contro il Braga e 8 a Benevento.

Roma è il top per lui, qui ha dato il meglio e stasera si ricomincia sul serio: da titolare, e in Europa, qui ha vissuto il sogno del quarto di Champions con Di Francesco. Rimette piedi all’Olimpico con poco fiato e una condizione fisica ancora approssimativa, ma Stephan ha bisogno di giocare.