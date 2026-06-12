Staff tecnico, direzione sportiva, comparto medico e settore giovanile. La Roma negli ultimi mesi ha cambiato tanto e soprattutto cambierà ancora di più. I nomi sono in corso di definizione - come Del Vescovo e altri componenti dello staff tecnico - oppure in attesa di essere ufficializzati, come Tony D'Amico. Poi c'è la questione del vivaio, alla ricerca di una nuova guida, con la strada che può portare ora verso Massimo Margiotta. Tutti con un unico comune denominatore: Gian Piero Gasperini. Lo stesso Margiotta ha condiviso ben cinque anni a Verona con D'Amico, nuovo ds della Roma voluto e avallato dall'allenatore giallorosso che ci ha lavorato a Bergamo. A Trigoria il ruolo del responsabile del settore giovanile è di primissimo piano, quasi vitale, perché di frutti ne sono stati raccolti nel corso dei decenni. Per questo serve un profilo preciso, con una visione, un'esperienza e delle caratteristiche fondamentali. Anche perché la responsabilità è alta. Una scelta, quella della società, che deve essere guidata esclusivamente dalla competenza, dai risultati, da una idea anche manageriale piuttosto definita. Questo perché in ballo c'è anche la questione seconda squadra, che può essere un elemento importantissimo per il futuro della Roma. E quindi richiede un profilo adatto e scelto con criteri basati su competenze e qualità.

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Margiotta pista per il settore giovanile della Roma dopo il 'no' di Percassi. E i Friedkin continuano a caricare Gasperini

Massimoarriverebbe alladopo 10 annicon il 'merito' di aver conosciuto e lavorato proprio con Tonynome preferito diper prendere il posto diEx attaccante e bomber 'di provincia', dopo il ritiro dal calcio giocato èdirettamente col ruolo che ricopre tuttora aCerto, operare in una piazza come Roma è un altro paio di maniche e richiede una. L'attuale capo del vivaiocoprirebbe la casella che fino a qualche settimana fa sembrava destinata a Massimoun nome che invece era voluto da Claudioche dopo essere stato allontanato sta vedendo lasciareanche altre figure legate direttamente a lui.poteva approdaregià qualche anno fa, quando ac'erano appunto siacheIn quel casoha preso in mano la situazione, puntando invece suancora in nerazzurro dal 2023. E allora sul settore giovanile si attende la scelta che dovrebbe essere dio Ryandopo un processo di studio e analisi dei profili, ma che invece è sempre più legata a Gian PieroChe di professione fa l'allenatore, anziPerché il ruolo e i compiti che sta ricoprendo in queste settimaneun po', avendo ricevuto le chiavi della Roma nel palmo della sua mano adal suo sbarco a Trigoria.

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Prima di lui c'era stato Ranieri, occhi e orecchie ma anche braccio di una proprietà che a Trigoria non si è praticamente mai vista se non quando era già troppo tardi. Il modus operandi, insomma, è abbastanza chiaro da parte dei Friedkin. Ad avere in mano tutto, o quasi, è una sola persona delegata da Dan e Ryan che si prende la briga di scegliere tutto il resto, portando dentro magari i 'suoi uomini'. Va da sé che la scelta porta inevitabilmente il peso della sua responsabilità e delle conseguenze. Così, oltre a quelle del campo, Gasperini sarà costretto ad assumersi anche gli oneri relativi agli infortuni, al settore sanitario, a eventuali blackout col direttore sportivo e magari pure dei possibili mal funzionamenti a capo del settore giovanile. Tutti 'department', per dirlo all'americana, che normalmente dovrebbero essere diretta responsabilità della proprietà. Con l'unica stella polare del bene più importante, quello dell'AS Roma.