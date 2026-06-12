Paulo Dybala, salvo sorprese, proseguirà la sua avventura nella Capitale. La trattativa per il rinnovo con la Roma continua ormai da diversi giorni, ma sembra essere solamente una questione di dettagli. Come riporta Sky Sport, l'entourage della Joya è in attesa di capire se ci saranno presto le condizioni per arrivare a un accordo definitivo con il club giallorosso. La priorità del fantasista argentino è di continuare a vestire la maglia giallorossa, nonostante i tempi si siano allungati più del previsto. Su questo aspetto, ovviamente, pesa la questione direttore sportivo, con D'Amico che non è stato ancora annunciato. Le parti comunque, stando a quanto raccontato dall'emittente, restano in contatto e la prossima settimana potrebbe portare novità importanti. Questo matrimonio, comunque, s'ha da fare: e si farà.