Il derby si giocherà il venerdì. Mai successo in 91 anni

Mica è sempre domenica. Nel calcio, spesso non lo è più, scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero. Dall’avvento dell’era televisiva si gioca tutti i giorni della settimana e, con l’anno che arriva, sarà riempita una casella che resisteva da 91 anni: il derby Lazio-Roma si giocherà per la prima volta di venerdì, il 15 gennaio.

Una scelta dettata dall’opportunità di avere giorni di riposo sufficienti a preparare gli ottavi di finale della Coppa Italia – la Roma ospiterà lo Spezia il 19 gennaio, la Lazio due giorni dopo se la vedrà contro il Parma sempre all’Olimpico e facilitata dall’assenza di pubblico causa Covid.

La stracittadina si è giocata quasi sempre di domenica, spessissimo di sabato, spesso di mercoledì (in coppa e in qualche turno infrasettimanale di campionato) un paio di volte – e sempre in coppa – di martedì; si è giocato in campionato anche di lunedì (due volte, l’ultima il 25 maggio 2015 vinta 2-1 dai giallorossi con il gol di Yanga Mbiwa) e di giovedì: il 6 gennaio del 2015, 3-1 per la Lazio nell’Epifania di Di Canio.