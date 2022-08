Il derby si gioca il 6 novembre alle 18

Derby di domenica (6 novembre) ma alle 18. È questa la decisione della Lega Calcio che ha diramato anticipi e postici dalla sesta alla sedicesima giornata, scrive Il Messaggero. Per la Roma, in concomitanza con i turni infrasettimanali in trasferta di Europa League, spiccano i posticipi al lunedì contro l’Empoli (12 settembre alle 20:45), la Sampdoria (17 ottobre alle 18:30) e il Verona (lunedì 31 alle 18:30). Dopo la sosta per le nazionali c’è Inter-Roma (1 ottobre ore 18). Il rientro dopo i mondiali è fissato il 4 gennaio contro il Bologna.