Il derby dovrà fare spazio al tennis. Sul lunedì alle 18 il no di Lega e club

Il tennis ormai domina sul calcio e rischia di far slittare il prossimo derby capitolino, ufficiosamente già fissato alle 12.30 del 17 maggio, al giorno successivo, lunedì alle 18. Il motivo è legato alla concomitanza con la finale degli Internazionali, in programma domenica alle 15 al Foro Italico. Quel giorno è atteso un boom di presenze dall'ora di pranzo, dal momento che si giocherà anche l'ultimo atto del doppio. Così, per motivi di ordine pubblico, il Viminale ha già chiesto lo spostamento della stracittadina Roma-Lazio. L'ipotesi - scrive Alberto Abbate su 'Il Messaggero' - è stata ventilata in anticipo ai due club, che avrebbero già storto il naso, ma la decisione può passare sopra le loro teste. Per lo stesso motivo, con la finale donne alle 12 e le semifinali del doppio maschile alle 16, sarebbe difficile anche anticipare il derby a sabato. Prende largo la via del posticipo, ma qui sorge un altro ostacolo serio, legato al calendario della Serie A, e in particolare alla contemporaneità delle gare nelle ultime giornate (saremmo alla penultima), che dev'essere garantita alle squadre in corsa per lo stesso obiettivo. Stando alla classifica attuale, dunque, a oggi il derby si porterebbe dietro anche Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina. Nel frattempo, da via Rosellini a Milano avrebbero dato disponibilità per domenica 17 alle 12.30 o lunedì 18 alle 20.45, perché poi bisognerebbe fare anche i conti con le esigenze delle tv. Il Viminale si riunirà con l'Osservatorio nei prossimi giorni, ma un anno fa, dopo gli scontri di gennaio 2025, aveva stoppato i derby in notturna, a tempo indeterminato.